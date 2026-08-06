Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки выступил с критикой России. США упомянуты не были

Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки раскритиковал Россию без упоминания США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности выступления

В своей речи Мацуи подверг критике Россию и ее действия на Украине. В частности, он обвинил Москву в якобы использовании ядерного оружия «в качестве инструмента запугивания». При этом в первой части своей речи Мацуи не произносил слово «Россия», называя страну «большой державой». Однако позже он напрямую упомянул и Россию, и конфликт на Украине.

Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе Кадзуми Мацуи мэр Хиросимы

При этом, как и в прошлые годы, мэр Хиросимы не стал озвучивать, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Так же поступила и премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая избежала упоминания Вашингтона в своей речи. Она обещала, что Токио продолжит делать все возможное для ядерного разоружения и формирования мира без ядерного оружия.

Позиция Трампа по бомбардировкам

Президент США Дональд Трамп оценил атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов в ходе Второй мировой войны как «небольшой конфликт» между странами. При этом он заверил, что отношения двух стран со временем приобрели партнерский и дружественный характер.

Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом Дональд Трамп президент США

До этого Мацуи осуждал Трампа за сравнение ядерных бомбардировок Японии с американскими ударами по Ирану. По мнению политика, американский лидер не осознает, что использование атомной бомбы «уносит жизни без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества».

Отношения России и Японии

Правительство Японии объявило о планах нарастить военный потенциал страны, ссылаясь на угрозы со стороны Китая, России и КНДР. При этом депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявлял, что японские компании хотят вернуться к работе с Россией.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на японскую ядерную угрозу для России. По ее словам, Москва фиксирует «возрождение агрессивного духа самого японского милитаризма». Дипломат напомнила, что Токио при этом связан обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Так Захарова ответила на призыв министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми снять табу на дискуссии о ядерном оружии. Коидзуми ранее подчеркнул, что для Токио сложно обсуждать этот вопрос, но его нельзя не затрагивать.