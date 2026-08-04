Япония решила нарастить военную мощь из-за «угрозы России»

Япония намерена нарастить военный потенциал, ссылаясь на угрозы Китая, России и КНДР

Правительство Японии намерено нарастить военный потенциал страны, ссылаясь на угрозы со стороны Китая, России и КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Правительство Японии представляет ускоренное наращивание военного потенциала не только как средство защиты страны, но и как путь к большему процветанию, утверждая в последней "Белой книге по вопросам обороны", что производство вооружений может способствовать экономическому росту», — говорится в публикации.

В ежегодном докладе, опубликованном Министерством обороны Японии, в качестве причин наращивания Токио оборонных расходов указаны стратегические угрозы и уроки современной войны, в частности, конфликта на Украине. В документе также утверждается, что мировое сообщество вступило в «новую эру кризисов», а обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе становится «все более напряженной».

Ранее вооруженные силы США и Японии в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю отработали способы захвата и защиты спорных островов. Специальные подразделения вооруженных сил Австралии, Франции и Филиппин приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей.