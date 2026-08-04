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11:39, 4 августа 2026Спорт

Стало известно о десятках штрафов Дзюбы за нарушение ПДД в 2026 году

Mash: Артем Дзюба получил 85 штрафов за нарушение ПДД в 2026 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский футболист Артем Дзюба получил 85 штрафов за нарушение ПДД за восемь месяцев 2026 года. Об этом стало известно «Mash на спорте».

Общая сумма штрафов составляет 100 тысяч рублей. На данный момент игрок не оплатил штрафов на 13 тысяч рублей.

Протоколы спортсмену выписывали за превышение скорости, неуплату парковки, движение по полосе для общественного транспорта, а также за неуплату проезда по платной дороге. Все штрафы выписаны на автомобили Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса.

Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ. «Урал» играет в первом дивизионе.

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