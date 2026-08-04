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12:24, 4 августа 2026 (обновлено: 12:31, 4 августа 2026)Моя страна

Краснокнижная птица повадилась залетать в гости к россиянке

Под Тверью краснокнижный удод повадился залетать в гости на участок к местной жительнице
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Под Тверью краснокнижная птица — удод — повадилась залетать в гости на участок к местной жительнице, рассказало издание «Афанасий-бизнес».

По ее словам, удод уже третью неделю периодически залетает к ней на участок в коттеджном поселке Новое Прудище, однажды семья наблюдала его несколько часов. Огороды и сады привлекают его обилием насекомых. Женщина сняла несколько видео удода, на которых он ищет насекомых в траве и земле.

Отмечается, что, несмотря на длинный клюв, язык у этой трехцветной птицы короткий, поэтому добычу она подбрасывает в воздух таким образом, чтобы поймать в раскрытый клюв. Удод занесен в Красную книгу Тверской области. Удод обычно держится в одиночку, или птицы прилетают парами. Соседства с человеком не избегают, если это не представляет для них угрозы.

В прошлом году краснокнижных удодов заметили также в Калининградской области. Россиянка Анна, живущая в Ладушкине, рассказала, что благодаря коту случайно увидела птиц на участке у своего дома.

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