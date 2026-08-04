Подростков обстреляли на улице российского региона

В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 2 августа молодой человек с соучастниками напал на четверых юношей и, угрожая, стал требовать отдать личные вещи. Услышав отказ, нападавшие выстрелили в подростков из сигнальной ракетницы и распылили в них аэрозольный баллон. Одного из потерпевших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Устанавливаются другие участники нападения.

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