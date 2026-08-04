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Силовые структуры
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13:06, 4 августа 2026 (обновлено: 13:10, 4 августа 2026)Силовые структуры

Подростков обстреляли на улице российского региона

В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 2 августа молодой человек с соучастниками напал на четверых юношей и, угрожая, стал требовать отдать личные вещи. Услышав отказ, нападавшие выстрелили в подростков из сигнальной ракетницы и распылили в них аэрозольный баллон. Одного из потерпевших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Устанавливаются другие участники нападения.

Ранее полиция показала на видео жесткое задержание женщины-водителя в Москве.

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