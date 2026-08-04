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Силовые структуры
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11:13, 4 августа 2026 (обновлено: 11:29, 4 августа 2026)Силовые структуры

Жесткое задержание женщины-водителя в Москве попало на видео

Волк показала кадры жесткого задержания женщины на Mercedes в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве сотрудники силовых структур жестко задержали женщину-водителя, которая пыталась скрыться на черном Mercedes без номеров. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала соответствующее видео.

На кадрах видно, как сотрудник ГАИ попытался остановить иномарку без номеров, но машина проехала мимо. Тогда силовики устроили за ней погоню. Долгое время водитель не собирался останавливаться, но в конце концов был жестко задержан и закован в наручники.

Водителем кроссовера оказалась женщина. Во время погони она хаотично перестраивалась из ряда в ряд и даже спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, но ее это не остановило. Также нарушительница попыталась протаранить патрульный мотоцикл, однако сотрудник смог избежать аварии.
Женщину задержали на 28-м километре МКАД. На нее составили 28 административных протоколов.

Ранее в Карелии подросток получил пулю в голову во время полицейской погони.

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