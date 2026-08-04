Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 4 августа 2026 (обновлено: 11:55, 4 августа 2026)Экономика

В России начнут искать утечки газа с помощью ИИ

Исследователи ТюмГУ разработали систему обнаружения утечек газа с применением ИИ
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта (ИИ) разработали исследователи ТюмГУ. Результаты опубликованы в журнале «Вестник Югорского государственного университета».

Разработка снизит расходы на ликвидацию утечек и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов, сообщили специалисты. Круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров будет учитывать мелкие утечки по поглощению молекулами газа энергии инфракрасного излучения. За устройствами дистанционно следит оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады.

Разработанная система автоматического обнаружения утечки основана на алгоритмах компьютерного зрения. Для обучения нейросети специалисты объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали модель умного лифта с системой двунаправленного обмена данными «Лифтконтроль».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Военный в Севастополе открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Четыре человека погибли, четверо ранены
    Водитель нашел в подмосковном автобусе черепаху
    Россиянин дома печатал на 3D-принтере детали для боевых дронов
    В России начнут искать утечки газа с помощью ИИ
    Атакованный беспилотниками логистический комплекс «Ленты» перестал принимать товары
    Выдвинуты три версии пропажи самолета Cessna 182 в российском регионе
    Раскрыта особенность мощной атаки ВСУ на Россию
    Москвичам рассказали об облаках хорошей погоды
    50-летняя Шарлиз Терон в прозрачной юбке пришла на премьеру «Одиссеи»
    Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok