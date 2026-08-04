Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 4 августа 2026Бывший СССРЭксклюзив

Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили

Аналитик ФНЭБ Юшков: Украина способна отправлять электроэнергию на экспорт
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: yelantsevv / Shutterstock / Fotodom

Россия давно не наносила массовых ударов по украинской электроэнергетике, при этом Украина и ранее была способна отправлять электроэнергию на импорт, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что вынужденная остановка одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии привела к тому, что местная компания Nuclearelectrica начала при поддержке молдавского поставщика Energocom закупать электроэнергию на Украине. Таким образом Nuclearelectrica планирует смягчить влияние возникшего дефицита на румынский энергетический рынок.

Эксперт указал, что предыдущие удары Вооруженных сил (ВС) России в основном были по сетевому хозяйству, то есть в крайнем случае по подстанциям. Генерация также пострадала, но что-то из разрушенного отремонтировали, отметил он. Также основу энергобаланса Украины составляют атомные станции, добавил аналитик. Он подчеркнул, что Россия их принципиально никогда не трогала, поэтому работают три объекта АЭС плюс две гидростанции, которые тоже в основном в рабочем состоянии.

«Украина сейчас существует без каких-то существенных графиков подачи электроэнергии. Но она была экспортером и до того, как в Европе начали останавливаться атомные станции. Просто в разные моменты времени она то импортирует, то экспортирует. Если у украинцев все в работе находится, они, как правило, экспортерами становятся. Опять же, внутри страны существенно просел объем потребления: часть территорий потеряна, часть предприятий закрыта, часть населения уехала», — объяснил Юшков.

4 августа зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», что за 40 дней операции против России президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ
    Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»
    Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту
    Медведь напал на бегуна с собакой
    Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном
    Онколог развеял три главных мифа о химиотерапии
    Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума
    Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили
    Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» показала фото со свадебного торжества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok