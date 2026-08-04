Аналитик ФНЭБ Юшков: Украина способна отправлять электроэнергию на экспорт

Россия давно не наносила массовых ударов по украинской электроэнергетике, при этом Украина и ранее была способна отправлять электроэнергию на импорт, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что вынужденная остановка одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии привела к тому, что местная компания Nuclearelectrica начала при поддержке молдавского поставщика Energocom закупать электроэнергию на Украине. Таким образом Nuclearelectrica планирует смягчить влияние возникшего дефицита на румынский энергетический рынок.

Эксперт указал, что предыдущие удары Вооруженных сил (ВС) России в основном были по сетевому хозяйству, то есть в крайнем случае по подстанциям. Генерация также пострадала, но что-то из разрушенного отремонтировали, отметил он. Также основу энергобаланса Украины составляют атомные станции, добавил аналитик. Он подчеркнул, что Россия их принципиально никогда не трогала, поэтому работают три объекта АЭС плюс две гидростанции, которые тоже в основном в рабочем состоянии.

«Украина сейчас существует без каких-то существенных графиков подачи электроэнергии. Но она была экспортером и до того, как в Европе начали останавливаться атомные станции. Просто в разные моменты времени она то импортирует, то экспортирует. Если у украинцев все в работе находится, они, как правило, экспортерами становятся. Опять же, внутри страны существенно просел объем потребления: часть территорий потеряна, часть предприятий закрыта, часть населения уехала», — объяснил Юшков.

4 августа зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», что за 40 дней операции против России президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте.