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15:32, 4 августа 2026 (обновлено: 15:38, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на утверждение Зеленским новых операций против России

Депутат Новиков: СВО на Украине приобретает характер антитеррористической операции
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетНаселение России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Команда президента Украины Владимира Зеленского настойчиво переводит конфликт в сумму террористических действий и операций против мирного населения России, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский принял главу Службы безопасности Украины Александра Поклада и согласовал новые операции ведомства против РФ. Кроме того, украинский лидер поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».

Российский депутат рассказал, что переход конфликта в операции против мирного населения страны становится очевидным фактом. Он также отметил, что Зеленский делает ставку на такие методы уже публично, а значит глава Украины уверен, что за эту террористическую деятельность западные партнеры его не осудят.

«Они надеются на то, что такого рода террор будет сеять сложные настроения в России, потому что террор всегда нацелен на то, чтобы посеять либо страхи, либо панику, либо еще какие-то негативные эмоции. В этом всегда был смысл любых террористических действий и акций. Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция России на Украине все больше и все очевиднее приобретает характер антитеррористической операции», — прокомментировал Новиков.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил первую операцию против России. СБУ должна была провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

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