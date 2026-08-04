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16:38, 4 августа 2026 (обновлено: 16:45, 4 августа 2026)Мир

Стало известно об облете Калининграда самолетом-разведчиком США

Самолет-разведчик США почти пять часов летал вокруг Калининградской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Bombardier Artemis II почти пять часов летал вокруг Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром 4 августа и направился на север через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши. Около 11 часов по московскому времени борт резко повернул на запад в районе польского города Августов, после чего совершил три круга вокруг российского региона.

Ранее сообщалось, что 3 августа самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел в течение дня над Черным морем рекордные девять часов. Обычно этот самолет совершает над акваторией два-три круга, что занимает два-три часа.

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