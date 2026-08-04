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Из жизни
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17:30, 4 августа 2026Из жизни

Останки найденной на винограднике девочки идентифицировали спустя 50 лет

В США 15-летнюю жертву убийства идентифицировали через 50 лет после ее смерти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Darko Cacic / Shutterstock / Fotodom

Останки девочки, найденной в неглубокой могиле на винограднике в США в 1978 году, идентифицировали почти 50 лет спустя. Об этом сообщает People.

В июне 1978 года тракторист, работавший на винограднике у Саут-Уилер-Ридж-роуд, штат Калифорниия, обнаружил человеческие останки, присыпанные землей. На теле нашли следы насилия. В то время криминалистам не удалось установить личность жертвы: ни отпечатки пальцев, ни стоматологические рентгеновские снимки не дали результатов. В ноябре того же года ее похоронили как неизвестную.

Дело было возобновлено в 2007 году, когда останки эксгумировали для взятия образцов ДНК, однако и это не помогло их идентифицировать, поскольку в базах данных не нашлось совпадений.

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Прорыв наступил благодаря методу судебно-следственной генетической генеалогии (FIGG), который сочетает анализ ДНК с традиционными генеалогическими исследованиями. В 2025 году компания Othram, создав ДНК-профиль из костного образца, идентифицировала возможных родственников девочки. Тест подтвердил, что жертва — Мишель Колльер, пропавшая без вести в феврале 1978 года.

Останки были возвращены семье, которая получила возможность предать ее земле. Расследование продолжается, теперь правоохранители ищут убийцу.

Ранее сообщалось, что в Японии опознали загадочные останки без головы, которые выловили из океана в ноябре 2025 года в провинции Канагава. ДНК-экспертиза установила, что они принадлежат 45-летней китаянке.

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