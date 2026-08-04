Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:21, 4 августа 2026 (обновлено: 18:30, 4 августа 2026)Культура

В ГИТИСе сменили ректора на фоне коррупционного скандала

Ректора ГИТИСа Заславского освободили от должности на фоне коррупционных скандалов в вузе
Андрей Шеньшаков
Григорий Заславский

Григорий Заславский. Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Ректора Российского института театрального искусства ГИТИС Григория Заславского освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Заславский занимал должность ректора с 2016 года. Информацию о том, что он больше не является главой учебного заведения, подтвердил источник в вузе. Официальные причины не называются.

«Григорий Анатольевич покидает пост ректора. О дальнейших назначениях станет известно позднее», — сообщил журналистам инсайдер.

Решение сменить руководителя одного из главных театральных вузов страны было принято из-за громкого коррупционного скандала, в котором фигурирует институт. Исполняющим обязанности ректора стала главный бухгалтер Ольга Ермакова.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку в ГИТИСе, РУДН и химико-технологическом университете. Речь идет о проверке не только многомиллионных контрактов, но и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Девушка-подросток оказалась замешена в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Судью шоу «Танцы со звездами» порезали лезвием бритвы и ограбили на отдыхе в Европе
    Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья
    Россиян предупредили об удивительном начале осени
    В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok