В ГИТИСе сменили ректора на фоне коррупционного скандала

Ректора ГИТИСа Заславского освободили от должности на фоне коррупционных скандалов в вузе

Ректора Российского института театрального искусства ГИТИС Григория Заславского освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Заславский занимал должность ректора с 2016 года. Информацию о том, что он больше не является главой учебного заведения, подтвердил источник в вузе. Официальные причины не называются.

«Григорий Анатольевич покидает пост ректора. О дальнейших назначениях станет известно позднее», — сообщил журналистам инсайдер.

Решение сменить руководителя одного из главных театральных вузов страны было принято из-за громкого коррупционного скандала, в котором фигурирует институт. Исполняющим обязанности ректора стала главный бухгалтер Ольга Ермакова.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку в ГИТИСе, РУДН и химико-технологическом университете. Речь идет о проверке не только многомиллионных контрактов, но и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей.