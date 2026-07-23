В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы

Следователи начали проверку крупных российских вузов из-за громких коррупционных скандалов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным канала, правоохранители проверяют ГИТИС, РУДН и Российский химико-технологический университет. Речь идет о проверке не только многомиллионных контрактов, но и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей.
Так, в химико-технологическом университете задержаны бывшие проректоры по науке и экономике. Следствие считает, что они могли похитить около 600 миллионов рублей, выданных на разработку технологий для ракетно-космической отрасли при исполнении государственного контракта в 2019 году.
В ГИТИСе правоохранители проверяют сведения о зарубежной недвижимости ректора Григория Заславского и трудоустройство его родственников в вуз.
Бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову обвинили в хищении более 40 миллионов рублей через фиктивные гранты.
Ранее сообщалось, что в санкт-петербургском НГУ имени П.Ф. Лесгафта обнаружено хищение почти 29 миллионов рублей.