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Силовые структуры
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18:43, 23 июля 2026 (обновлено: 18:46, 23 июля 2026)Силовые структуры

В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы

Следователи начали проверку в ГИТИСе, РУДН и химико-технологическом университете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Следователи начали проверку крупных российских вузов из-за громких коррупционных скандалов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, правоохранители проверяют ГИТИС, РУДН и Российский химико-технологический университет. Речь идет о проверке не только многомиллионных контрактов, но и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей.

Так, в химико-технологическом университете задержаны бывшие проректоры по науке и экономике. Следствие считает, что они могли похитить около 600 миллионов рублей, выданных на разработку технологий для ракетно-космической отрасли при исполнении государственного контракта в 2019 году.

В ГИТИСе правоохранители проверяют сведения о зарубежной недвижимости ректора Григория Заславского и трудоустройство его родственников в вуз.

Бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову обвинили в хищении более 40 миллионов рублей через фиктивные гранты.

Ранее сообщалось, что в санкт-петербургском НГУ имени П.Ф. Лесгафта обнаружено хищение почти 29 миллионов рублей.

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