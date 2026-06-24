Ведущий российский спортивный вуз скрыл тайных постояльцев и пропажу 29 миллионов рублей

В петербургском университете Лесгафта нашли хищения на 29 млн рублей

В санкт-петербургском НГУ имени П.Ф. Лесгафта обнаружено хищение почти 29 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Проверка Счетной палаты показала, что вуз незаконно передавал федеральные помещения без согласования третьим лицам. Кроме того, в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра «Кавголово» проживали постояльцы без оформления необходимых документов и оплаты.

Счетная палата подготовила обращение в Генеральную прокуратуру России.

Ранее сообщалось, что профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Макаренко получил штраф в размере 7,5 миллиона рублей за помощь хоккеистам КХЛ.