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15:08, 8 июня 2026Силовые структуры

Профессор Макаренко заплатит 7,5 миллиона рублей за помощь российским хоккеистам КХЛ

Профессор УГНТУ Макаренко оштрафован на ₽7,5 млн за помощь хоккеистам КХЛ с сессией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Макаренко получил штраф в размере 7,5 миллиона рублей за помощь хоккеистам КХЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Сторона преподавателя собирается обжаловать приговор.

По данным канала, в 2022 году студенты УГНТУ Вячеслав Солодухин, Семен Кошелев и Юрий Сергиенко, которые являлись хоккеистами «Салавата Юлаева», скинулись деньгами и решили заплатить за зачеты. Они передали деньги Макаренко, а он — директору отделения нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт.

Уголовное дело в отношении Макаренко было возбуждено в апреле 2025 года.

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