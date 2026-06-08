Профессор Макаренко заплатит 7,5 миллиона рублей за помощь российским хоккеистам КХЛ

Профессор УГНТУ Макаренко оштрафован на ₽7,5 млн за помощь хоккеистам КХЛ с сессией

Профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Макаренко получил штраф в размере 7,5 миллиона рублей за помощь хоккеистам КХЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Сторона преподавателя собирается обжаловать приговор.

По данным канала, в 2022 году студенты УГНТУ Вячеслав Солодухин, Семен Кошелев и Юрий Сергиенко, которые являлись хоккеистами «Салавата Юлаева», скинулись деньгами и решили заплатить за зачеты. Они передали деньги Макаренко, а он — директору отделения нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт.

Уголовное дело в отношении Макаренко было возбуждено в апреле 2025 года.