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13:13, 24 апреля 2025Силовые структуры

В отношении профессора российского нефтяного вуза возбудили уголовное дело

В Уфе профессора УГНТУ Макаренко заподозрили в получении взяток от студентов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Уфе доктора технических наук, профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили в получении крупных взяток от студентов. Об этом сообщает «Честный репортаж» в своем Telegram-канале.

В отношении Макаренко возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в значительном размере. Он подозревается в трех эпизодах. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По словам источника Telegram-канала, он собрал с троих студентов по 130 тысяч рублей и передал эти деньги директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии. В доме и офисе фирмы Макаренко силовики провели обыски. В данный момент местоположение профессора неизвестно.

Ранее сообщалось, что силовики задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств.

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