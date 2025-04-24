В отношении профессора российского нефтяного вуза возбудили уголовное дело

В Уфе профессора УГНТУ Макаренко заподозрили в получении взяток от студентов

В Уфе доктора технических наук, профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили в получении крупных взяток от студентов. Об этом сообщает «Честный репортаж» в своем Telegram-канале.

В отношении Макаренко возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в значительном размере. Он подозревается в трех эпизодах. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По словам источника Telegram-канала, он собрал с троих студентов по 130 тысяч рублей и передал эти деньги директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии. В доме и офисе фирмы Макаренко силовики провели обыски. В данный момент местоположение профессора неизвестно.

Ранее сообщалось, что силовики задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств.