Ректор российского госуниверситета задержан по делу о хищении 10 миллионов рублей

Силовики задержали ректора ПсковГУ Ильину по делу о хищении 10 млн рублей

Силовики задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным правоохранителей, Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова. Его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.