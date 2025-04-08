Ректор российского госуниверситета задержан по делу о хищении 10 миллионов рублей

Силовики задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным правоохранителей, Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова. Его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.