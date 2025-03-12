Еще один ректор вуза задержан в российском регионе

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу филиала РАНХиГС Парамонова

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, к Парамонову пришли домой в 5 утра. «Ъ-Приволжье» пишет, что директора Нижегородского института управления подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.

Александр Парамонов стал главой института в 2019 году. С 2021 года он является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области и представляет Дзержинский округ. Парамонов также вице-президент Федерации дзюдо региона. В Заксобрании заявили NN.RU, что возможное задержание скорее всего не связано с депутатской деятельностью.

Ранее Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий.