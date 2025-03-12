Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 12 марта 2025Силовые структуры

Еще один ректор вуза задержан в российском регионе

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу филиала РАНХиГС Парамонова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГСАлександра Парамонова. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, к Парамонову пришли домой в 5 утра. «Ъ-Приволжье» пишет, что директора Нижегородского института управления подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.

Александр Парамонов стал главой института в 2019 году. С 2021 года он является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области и представляет Дзержинский округ. Парамонов также вице-президент Федерации дзюдо региона. В Заксобрании заявили NN.RU, что возможное задержание скорее всего не связано с депутатской деятельностью.

Ранее Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    В Москве ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД

    В Кремле назвали дату переговоров Путина с президентом соседней страны

    Пассажир самолета показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы

    Офицер запаса дал прогноз развития ситуации в Курской области после взятия Суджи

    Россия резко нарастила поставки сельхозпродукции в одну страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше