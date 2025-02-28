Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 28 февраля 2025Силовые структуры

Экс-ректор российского вуза арестован по делу о превышении полномочий

В Нижнем Новгороде суд арестовал экс-ректора НГЛУ Никонову на 2 месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде Московский районный суд арестовал экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Отмечается, что фигурантка и ее защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, Никонова сообщила о заболеваниях, которые влияют на ее жизненные функции. Она подчеркнула, что никогда не скрывалась от следствия. «Если бы мне пришла повестка, то не нужно было бы ко мне ехать в Москву», — сказала экс-ректор. В своей речи она заявила, что всегда помогала следственным органам и сейчас намерена содействовать следствию.

Ранее сообщалось, что в отношении Никоновой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год директор Института непрерывного образования составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основе которых фигурантка беззаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета данные о начислении им стимулирующих выплат, часть из которых в дальнейшем была обращена в ее пользу. Таким образом сумма полученных незаконных денег составила более одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше