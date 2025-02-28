Экс-ректор российского вуза арестован по делу о превышении полномочий

В Нижнем Новгороде суд арестовал экс-ректора НГЛУ Никонову на 2 месяца

В Нижнем Новгороде Московский районный суд арестовал экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Отмечается, что фигурантка и ее защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, Никонова сообщила о заболеваниях, которые влияют на ее жизненные функции. Она подчеркнула, что никогда не скрывалась от следствия. «Если бы мне пришла повестка, то не нужно было бы ко мне ехать в Москву», — сказала экс-ректор. В своей речи она заявила, что всегда помогала следственным органам и сейчас намерена содействовать следствию.

Ранее сообщалось, что в отношении Никоновой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год директор Института непрерывного образования составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основе которых фигурантка беззаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета данные о начислении им стимулирующих выплат, часть из которых в дальнейшем была обращена в ее пользу. Таким образом сумма полученных незаконных денег составила более одного миллиона рублей.