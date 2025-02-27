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15:28, 27 февраля 2025Силовые структуры

В отношении бывшего ректора российского вуза возбудили дело за превышение полномочий

В отношении экс-ректора НГЛУ Никоновой СК возбудил дело о превышении полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности дела задержанного экс-ректора российского вуза
Жанна Никонова

Жанна Никонова. Кадр: РБК Нижний Новгород / YouTube

В отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой следователи возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме экс-ректора по делу проходит еще одна фигурантка. Речь идет о директоре Института непрерывного образования. В ближайшее время обеим женщинам будет предъявлено обвинение, и им изберут меру пресечения.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год директор Института непрерывного образования составляла необоснованные служебные и докладные записки, на основе которых Никонова беззаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета данные о начислении им стимулирующих выплат, часть из которых в дальнейшем фигурантки обращали в свою пользу. Таким образом сумма полученных незаконных денег составила более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экс-ректора НГЛУ задержали в Москве по подозрению в растрате в вузе.

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