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12:51, 27 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности дела задержанного экс-ректора российского вуза

Экс-ректора НГЛУ Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший ректор российского вуза задержана по подозрению в должностных преступлениях

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в университете отказались комментировать информацию о задержании экс-руководителя, но сообщение о том, что в вузе проводят обыски, подтвердили.

По данным РБК, Никонову подозревают в финансовых махинациях в университете, но официальной информации об этом не было.

Ранее сообщалось, что экс-ректора задержали по подозрению в совершении должностных преступлений в период руководства учебным заведением.

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