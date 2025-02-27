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10:45, 27 февраля 2025Силовые структуры

Бывший ректор российского вуза задержана по подозрению в должностных преступлениях

В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, подозреваемую в должностных преступлениях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве задержана бывшая ректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанна Никонова по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По неподтвержденной информации, женщина подозревается в совершении должностных преступлений в период руководства вузом. Других подробностей пока не сообщается.

По данным издания, правоохранители с утра проводят следственные действия и выемку документов в вузе.

По информации NN.ru октябре 2024 года Никонова покинула пост ректора и перешла в Московскую международную академию. Там она заняла должность директора института иностранных языков.

Ранее сообщалось, что в отношении арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев экс-ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова возбудили еще одно уголовное дело.

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