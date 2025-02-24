В отношении экс-ректора российского агроуниверситета возбудили еще одно дело

В отношении арестованного экс-ректора НГАТУ Воротникова завели еще одно дело

В отношении арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев экс-ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mаsh.

По данным канала, Воротников стал фигурантом дела по статье об организации незаконной миграции. По данным следствия, он устраивал студентов без сдачи обязательных экзаменов по русскому языку, истории и основам российского права. Устроенные им иностранцы получали возможность получить работу в Нижегородской области.

Об аресте экс-ректора стало известно 15 января.

