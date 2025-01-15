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18:12, 15 января 2025Силовые структуры

В российском городе арестовали ректора агротехнологического университета

Суд арестовал ректора НГАТУ Воротникова по делу о фиктивном обучении иностранцев
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: НТВ

В Нижнем Новгороде суд арестовал ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Воротников будет находиться под стражей до 13 марта.

По данным следствия, ректор с 2023 по 2025 год зачислил на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали обучаться и посещать университет. Ущерб бюджету составил миллион рублей.

Утром 14 января его вывели в наручниках из рабочего кабинета.

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