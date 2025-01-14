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12:37, 14 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержали ректора государственного агротехнологического университета

Задержан ректор Нижегородского госагротехнологического университета Воротников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников. Об этом сообщает «МК Нижний Новгород».

По данным издания, его вывели в наручниках утром из рабочего кабинета.

По информации Telegram-канала NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Воротникова задержали по коррупционной статье. Подробности пока не раскрываются.

19 июня прошлого года Ленинский районный суд Воронежа арестовал ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке.

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