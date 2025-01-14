В российском городе задержали ректора государственного агротехнологического университета

Задержан ректор Нижегородского госагротехнологического университета Воротников

Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников. Об этом сообщает «МК Нижний Новгород».

По данным издания, его вывели в наручниках утром из рабочего кабинета.

По информации Telegram-канала NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Воротникова задержали по коррупционной статье. Подробности пока не раскрываются.

19 июня прошлого года Ленинский районный суд Воронежа арестовал ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке.