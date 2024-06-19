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17:32, 19 июня 2024Силовые структуры

Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о взятке

Ректора ВГУ Ендовицкого арестовали по делу о взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Воронежа арестовал ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ендовицкий будет находиться в СИЗО два месяца. В отношении него возбуждено дело по статье 291 («Дача взятки в крупном размере») УК РФ. Заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского, являющегося посредником во взяточничестве, также арестовали.

По данным канала, в конце 2022 года жена ректора пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина плохо справилась с защитой. Тогда супруг заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы жена все-таки стала доктором наук.

Ректор Ендовицкий занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД по региону и является депутатом областной думы.

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      Екатерина Кашурникова
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