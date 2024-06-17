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15:36, 17 июня 2024Силовые структуры

Стали известны подробности задержания ректора Воронежского госуниверситета

При обыске у ректора ВГУ нашли документы против главы УФНС по Ростовской области

Фото: Катерина Белякина / Фотобанк Лори

Стали известны подробности задержания ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в конце 2022 года жена ректора пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина плохо справилась с защитой. Тогда супруг заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы жена все-таки стала доктором наук.

Следствие считает, что посредником в даче взятки за диссертацию выступил воронежский профессор, заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета. В отношении него возбуждено дело по соответствующей статье. Кроме того, во время обыска в доме Ендовицкого нашли документы, связанные с руководителем УФНС по Ростовской области и начальником межрайонной ИФНС №25. В их отношении также возбуждены дела.

Ректор Ендовицкий занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД по региону и является депутатом областной думы.

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      Екатерина Кашурникова
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