В Москве задержали ректора Воронежского госуниверситета по делу о взятке

В Москве задержали ректора Воронежского госуниверситета по делу о взятке

В Москве задержали ректора Воронежского госуниверситета по делу о взятке. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, подразумевается Дмитрий Ендовицкий Следствие полагает, что он заплатил за диссертацию жены, которую она не писала, около полутора миллионов рублей. Издание отмечает, что ректор Ендовицкий занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД по региону и и является депутатом областной думы

Ранее 17 июня сообщалось, что экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося от российских правоохранительных органов, задержали в Истринском районе Московской области.