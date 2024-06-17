ФСБ задержала скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Донских

Скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Донских задержала ФСБ

Экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося от российский правоохранительных органов, задержали в Истринском районе Московской области. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, Донских 12 лет находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк" на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Уголовные дела в отношении Донских и его связей возбуждены в 2011-2012 годах. Соучастники были задержаны и арестованы, но Донских удалось тогда скрыться. Подельники чиновника получили от 9 до 11,5 года колонии.

Вскоре после задержания в Московской области скрывавшийся чиновник был доставлен в Липецкую область, где суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Донских и отправил его в СИЗО.

4 декабря 2023 года сообщалось, что в Москве силовики задержали лидера организованной преступной группы (ОПГ), 15 лет скрывавшегося под документами иностранного гражданина.