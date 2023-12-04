Главарь российской ОПГ 15 лет скрывался под документами иностранца

СКР: в Москве после 15 лет розыска задержан лидер ОПГ за 24 мошенничества

В Москве силовики задержали лидера организованной преступной группы (ОПГ), 15 лет скрывавшегося под документами иностранного гражданина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, совершившего 24 эпизода мошенничества.

По версии следствия, с марта 2004 по июль 2007 года участники ОПГ с использованием 20 подставных фирм в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге оформляли фиктивные сделки по продаже лесопромышленных изделий за границу. На их основании они получали право на возврат НДС из бюджета России. По этой схеме мошенники пытались похитить 27 миллионов рублей, однако им удалось получить лишь девять миллионов. Налоговики не дали им похитить больше.

В 2008 году силовики задержали десятерых участников ОПГ, но их лидер тогда скрылся. В ходе оперативных мероприятий правоохранительным органам удалось установить его местонахождение. Он использовал несколько поддельных паспортов граждан стран ближнего зарубежья. Его личность была подтверждена после дактилоскопирования.