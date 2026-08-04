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21:12, 4 августа 2026 (обновлено: 21:13, 4 августа 2026)Мир

В США рассказали о заблуждении Зеленского насчет Путина

Дэвис: Удары вглубь России не заставят Москву принять требования Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно полагает, что сможет вынудить Россию согласиться на условия Киева с помощью ударов вглубь ее территории. Об этом в соцсети X заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, украинский лидер ведет себя нерационально. «Предполагать, что после 4,5 года войны он сможет эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России, и это заставит [президента России Владимира] Путина капитулировать перед требованиями Киева — всего через несколько месяцев — это заблуждение», — считает Дэвис.

Он также отметил, что Украина намного больше подвергается беспилотным и ракетным атакам, чем Россия когда-либо. Кроме того, у российской стороны есть ядерное оружие, о чем «многие в Киеве и Брюсселе забывают», добавил экс-подполковник.

Ранее сообщалось, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Серийное производство беспилотника должно начаться в ближайшие месяцы.

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