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08:51, 21 июля 2026Бывший СССР

Украина разработала новый дрон для ударов по России

Bloomberg: Украина разработала новый дрон для ударов вглубь России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей украинской компании SkyFall.

Утверждается, что новый дрон имеет размах крыльев около 3,5 метров и может лететь на дистанцию от 600 километров. Серийное производство беспилотника должно начаться в ближайшие месяцы.

Отмечается, что это оружие уже проходит испытания в зоне боевых действий. В статье подчеркивается, что компания также находится на завершающем этапе испытаний дрона P1-SUN.

Ранее бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова обвинили в лоббировании интересов SkyFall. Утверждается, что при нем компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства, а новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.

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