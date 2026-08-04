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22:04, 4 августа 2026 (обновлено: 22:13, 4 августа 2026)Спорт

Принц обвинил главу ФИФА в шантаже

Принц Али бин Аль-Хусейн обвинил главу ФИФА Инфантино в шантаже
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Hradil / Getty Images

Президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) принц Али бин Аль-Хусейн на своей странице в социальной сети X обвинил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в шантаже на фоне разногласий вокруг поддержки его переизбрания.

Али бин Аль-Хусейн заявил, что ФИФА якобы отказывалась помогать ассоциации с рядом проблем, а затем увязала решение этих вопросов с голосом в пользу Инфантино. Он рассказал о проблемах с визами для болельщиков, налоговыми издержками для сборной Иордании на чемпионат мира-2026 и задержкой выплаты призовых за Кубок арабских наций.

Принц подчеркнул, что Иордания не намерена поддерживать Инфантино. Он посчитал такую увязку помощи с политической поддержкой недопустимой.

Конфликт разгорелся на фоне давления на Инфантино после провалившейся инициативы о продаже коммерческих прав на чемпионат мира. Ряд федераций уже публично отказались поддерживать его переизбрание.

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