В подполье заявили об остановке морских поставок грузов НАТО на Украину

РИА Новости: Военные грузы НАТО встали на границе из-за ударов по портам Украины

Военные грузы стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) перестали поставляться на Украину из-за ударов по портам постсоветской страны. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — подчеркнул Лебедев.

По его словам, железнодорожные поставки дороже морских из-за того, что Украина продолжает использовать советские колеи, вынуждающие перегружать поставки с одних платформ и вагонов на другие.

Ранее журнал The Economist заявил об угрозе экономике Украины из-за ударов ВС России по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.