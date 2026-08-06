Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:58, 6 августа 2026 (обновлено: 00:59, 6 августа 2026)Бывший СССР

В подполье заявили об остановке морских поставок грузов НАТО на Украину

РИА Новости: Военные грузы НАТО встали на границе из-за ударов по портам Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военные грузы стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) перестали поставляться на Украину из-за ударов по портам постсоветской страны. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — подчеркнул Лебедев.

По его словам, железнодорожные поставки дороже морских из-за того, что Украина продолжает использовать советские колеи, вынуждающие перегружать поставки с одних платформ и вагонов на другие.

Ранее журнал The Economist заявил об угрозе экономике Украины из-за ударов ВС России по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он предал нас всех». Бывшие сторонники Трампа объединились против него. Как они связаны с возможным преемником президента?
    В подполье заявили об остановке морских поставок грузов НАТО на Украину
    Женщина занялась сексом перед тысячами посетителей музыкального фестиваля
    Обнаружен эффективный способ побороть возрастную хрупкость
    В России объяснили отказ США предоставить Украине Patriot
    В России оценили новые назначения в оборонной сфере
    В МИД России обратились к Германии с важным посланием
    ВСУ атаковали Курскую область. Один человек погиб, шесть пострадали. Что известно на данный момент?
    Попадание БПЛА рядом с сухогрузом вблизи Одессы сняли на видео
    В ООН предупредили о мировой угрозе из-за Эль-Ниньо
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok