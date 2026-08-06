Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 6 августа 2026 (обновлено: 01:33, 6 августа 2026)Мир

Трамп назвал европейские армии слабыми

Трамп: У европейских стран слабые армии, они слишком долго полагались на США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников слабые армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны Европы слишком долго полагались на Соединенные Штаты. «Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов. «Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так», — сказал он.

Ранее Трамп назвал две главные вещи, которые, по его мнению, убивают Европу: иммиграция и энергетика. Американский лидер отдельно отметил, что нелегальная иммиграция является огромной проблемой для Европы, и призвал остановить ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он предал нас всех». Бывшие сторонники Трампа объединились против него. Как они связаны с возможным преемником президента?
    Трамп высказался о заключении сделки с Ираном
    Швейцарию обвинили в демонизации России
    Порномодель рассказала об испугавшем ее поклоннике
    Названы самые надежные бренды телевизоров
    Российские ракетные заводы обогнали производителей Patriot
    Трамп предсказал США жизнь в аду
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА
    Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию
    Названо число оставшихся без света жителей Днепропетровской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok