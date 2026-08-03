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22:05, 3 августа 2026 (обновлено: 22:15, 3 августа 2026)Мир

Трамп назвал главных «убийц» Европы

Трамп: Европу убивают нелегальная иммиграция и энергетика
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал две главные вещи, которые, по его мнению, убивают Европу. Он высказался об этом в ходе беседы с журналистами, передает РИА Новости.

«Две вещи убивают Европу. Номер один — иммиграция. Номер два — энергетика», — заявил Трамп.

Американский лидер отдельно отметил, что нелегальная иммиграция является огромной проблемой для Европы, и призвал остановить ее. «Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать», — сказал он.

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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