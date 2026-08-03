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22:35, 3 августа 2026 (обновлено: 22:36, 3 августа 2026)Мир

В Иране заявили об отмене атаки по объектам на Украине после извинений Киева

Резаи: Тегеран был готов ударить по объектам на Украине, но отменил атаку после извинений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Тегеран был готов нанести удар по трем объектам на Украине, но после того как Киев принес извинения, отменил атаку. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи, передает агентство Tasnim.

«Но они должны заплатить за свою атаку», — подчеркнул Резаи.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.

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