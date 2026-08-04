Раскрыто отношение женщин к мужским стонам в постели

Сексолог Крепсли-Фокс: Стоны могут укрепить связь между супругами

Сексолог и психотерапевт Бекки Крепсли-Фокс раскрыла отношение женщин к мужским стонам в постели. На эту тему специалистка побеседовала с изданием Metro.

По словам Крепсли-Фокс, женщинам нравятся мужские стоны, так как они показывают, что партнер испытывает настоящее удовольствие. «Стоны могут укрепить связь между супругами. Есть нечто глубоко уязвимое в том, чтобы позволить кому-то увидеть тебя в момент наслаждения — немного потерять контроль над собой у другого на глазах», — объяснила психотерапевт.

Сексолог добавила, что мужчины чаще женщин сдерживают желание производить звуки в постели. Причинами этого она назвала то, что в порно мужчины обычно не издают никаких звуков, и то, что их часто с детства учат подавлять эмоции.

«Если вы мужчина, который стесняется, опасаясь, что стоны могут отпугнуть женщины, мой совет — скажите именно это своей партнерше. Я бы поставила на то, что ответом будет что-то вроде "Я была бы рада, если бы ты стонал". Женщины хотят обратной связи; их возбуждает, когда они слышат, что вам действительно нравится», — заключила специалистка.

Ранее сексолог Джемма Найс рассказала, как правильно хранить презервативы в жару. Она призвала держать средства контрацепции в прохладном и сухом месте.