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Забота о себе
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01:01, 4 августа 2026Забота о себе

Раскрыто отношение женщин к мужским стонам в постели

Сексолог Крепсли-Фокс: Стоны могут укрепить связь между супругами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сексолог и психотерапевт Бекки Крепсли-Фокс раскрыла отношение женщин к мужским стонам в постели. На эту тему специалистка побеседовала с изданием Metro.

По словам Крепсли-Фокс, женщинам нравятся мужские стоны, так как они показывают, что партнер испытывает настоящее удовольствие. «Стоны могут укрепить связь между супругами. Есть нечто глубоко уязвимое в том, чтобы позволить кому-то увидеть тебя в момент наслаждения — немного потерять контроль над собой у другого на глазах», — объяснила психотерапевт.

Сексолог добавила, что мужчины чаще женщин сдерживают желание производить звуки в постели. Причинами этого она назвала то, что в порно мужчины обычно не издают никаких звуков, и то, что их часто с детства учат подавлять эмоции.

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«Если вы мужчина, который стесняется, опасаясь, что стоны могут отпугнуть женщины, мой совет — скажите именно это своей партнерше. Я бы поставила на то, что ответом будет что-то вроде "Я была бы рада, если бы ты стонал". Женщины хотят обратной связи; их возбуждает, когда они слышат, что вам действительно нравится», — заключила специалистка.

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