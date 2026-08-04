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02:54, 4 августа 2026Бывший СССР

Раскрыт размер зарплат контрактников и мобилизованных на Украине

Пленный Посовестый: Подписавшим контракт с ВСУ не выплатили обещанный миллион гривен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — как заключившие контракт, так и мобилизованные, — ежемесячно получают зарплату в размере 20 тысяч гривен (около 35,6 тысячи рублей). При этом обещанный миллион гривен за подписание контракта никто не получил. Об этом рассказал пленный Сергей Посовестый в разговоре с ТАСС.

«Зарплату нам платили 20 тысяч гривен. Контрактники также получали 20 тысяч. Плюс за то, что подписал контракт, дают еще 20 тысяч, все. Больше не давали», — поделился солдат. Он напомнил, что выплаты в миллион гривен за заключение контракта обещали после 2025 года, однако о них в дальнейшем никто так и не слышал.

По словам Посовестого, такой зарплаты не хватит даже для того, чтобы проживать в любом украинском городе. Он пояснил, что для этого нужен доход как минимум в 50 тысяч гривен (89 тысяч рублей).

Ранее Посовестый рассказал, что командование ВСУ оставило солдат погибать в Константиновке.

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