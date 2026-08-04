Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:56, 4 августа 2026 (обновлено: 01:59, 4 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о решении командования ВСУ оставить солдат в Константиновке

Пленный Посовестый: Командование ВСУ оставило солдат погибать в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Посовестый рассказал, что командование их отправило в Константиновке в самое пекло и оставило погибать. Его слова приводит ТАСС.

Украинский пленный рассказал, что командование ВСУ приняло плохое решение, оставив солдат в Константиновке.

«Кинули в самое пекло и еще сказали: сидите там, подыхайте. Мы минометка [минометный расчет], а нас кинули в пехоту с четырьмя магазинами [к автомату]. Больше ничего не было», — отметил Посовестый.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Везли овощи и фрукты в Россию. ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море, пострадали моряки
    Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области
    Армения оказалась под угрозой потери почти всех доходов от экспорта вишни
    Массовую отправку латиноамериканцев на Украину объяснили
    Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы
    45-летнюю учительницу обвинили в оральном сексе с подростком и сбыте марихуаны
    Назван способ бесплатно ускорить компьютер
    Стало известно о решении командования ВСУ оставить солдат в Константиновке
    Российское авторское общество захотело взыскать 100 тысяч рублей с театра Кадышевой
    Книги Пелевина и Кинга получат специальную маркировку в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok