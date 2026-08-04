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02:18, 4 августа 2026Бывший СССР

Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области

Марочко сообщил об успешных накатах ВС России на ВСУ у Новой Сечи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России совершили несколько успешных накатов на позиции ВС Украины у Новой Сечи в Сумской области за прошедшие несколько суток. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«Наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», — поделился Марочко.

О взятии российскими бойцами Новой Сечи под контроль сообщалось 29 июля.

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