Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области

Марочко сообщил об успешных накатах ВС России на ВСУ у Новой Сечи

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России совершили несколько успешных накатов на позиции ВС Украины у Новой Сечи в Сумской области за прошедшие несколько суток. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«Наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», — поделился Марочко.

О взятии российскими бойцами Новой Сечи под контроль сообщалось 29 июля.