Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России совершили несколько успешных накатов на позиции ВС Украины у Новой Сечи в Сумской области за прошедшие несколько суток. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.
«Наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», — поделился Марочко.
О взятии российскими бойцами Новой Сечи под контроль сообщалось 29 июля.