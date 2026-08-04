Женщина попыталась отрезать пенис партнеру

В Нигерии женщину приговорили к семи годам тюрьмы за попытку отрезать пенис партнеру

В Нигерии осудили 35-летнюю женщину, попытавшуюся отрезать пенис своему партнеру во время ссоры. Об этом сообщает Daily Trust.

Джой Икоджа и Ибрагим Усман прожили вместе около трех лет, прежде чем женщина с согласия партнера приютила в их однокомнатном жилище свою подругу — Мейоуа Айомоиде. Появление соседки стало причиной бытовых конфликтов. Один из них перерос в насилие: Икоджа напала на возлюбленного с ножом и нанесла ему тяжелые травмы гениталий.

Во время суда Икоджа заявила о своей невиновности и отказалась от признательных показаний, утверждая, что лишь подралась с партнером, но не причиняла ему увечий. Судья Ойинкансола Олубойеде отклонила ее доводы.

Судья постановила, что внесудебное признание, подтвержденное медицинскими данными, не оставляет сомнений в ее виновности.

Икоджу приговорили к семи годам лишения свободы — максимальному наказанию, предусмотренному за нанесение тяжких телесных повреждений. Судья отметила, что «эмоции и страсть никогда не могут служить оправданием жестокости».

Ранее в Нигерии 25-летняя женщина отрезала возлюбленному пенис, когда узнала, что он планирует жениться на другой. Инцидент произошел в городе Кано.