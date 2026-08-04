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04:01, 4 августа 2026Интернет и СМИ

Парамедик рассказал о самом нелепом вызове

«Лента.ру»: Американец вызвал скорую помощь из-за заусенца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: andriano.cz / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Street-Sail-2995, работающий парамедиком в скорой помощи, рассказал о самом нелепом вызове на своей памяти. Как выяснила «Лента.ру», пациент обратился к врачам из-за заусенца.

«Заусенец. "Да, заусенец", — смеялся наш диспетчер по рации. Мы не стали транспортировать этого пациента [в госпиталь]», — написал автор.

Он посетовал на то, что 75 процентов звонков в американскую службу спасения на самом деле не являются экстренными. Тем не менее эти пациенты по несколько раз в месяц вызывают бригады без всякой причины. Он назвал это «вопиющим злоупотреблением медицинский системой». Однако некоторые из действительно важных звонков парамедик вспоминает с радостью.

«Однажды мне довелось присутствовать при рождении близнецов, семья очень помогала бригаде, да и в целом это оказался замечательный опыт. Правда, немного неприятно пахло, но я просто рад был оказаться частью этого», — заключил медик.

Ранее диспетчер службы спасения рассказала о самом необычном звонке. Оказавшаяся на другом конце провода женщина находилась в этот момент на круизном лайнере.

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