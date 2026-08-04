Проктолог оценил возможность определить любовь к анальному сексу во время осмотра

Проктолог Булаев: Врач может определить, что пациентка занималась анальным сексом

Проктолог Вячеслав Булаев рассказал, можно ли во время осмотра понять, занималась ли пациентка анальным сексом. Возможность определить любовь к этому виду интимной близости врач оценил в посте, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Булаева, физиология человека почти всегда подстраивается под его привычки, и даже если пациентка ответила на вопрос об анальном сексе отрицательно, но практикует его, врач может узнать правду после пальпации.

Доктор добавил, что эта информация необходима не для того, чтобы пристыдить пациентку, а для того, чтобы быстрее обнаружить причину патологии, понять историю ее возникновения и дать необходимые рекомендации.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как подготовиться к приему проктолога. За один-два дня до консультации он посоветовал исключить из рациона газированные напитки.