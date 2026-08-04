Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:59, 4 августа 2026Забота о себе

Проктолог оценил возможность определить любовь к анальному сексу во время осмотра

Проктолог Булаев: Врач может определить, что пациентка занималась анальным сексом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Miridda / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Вячеслав Булаев рассказал, можно ли во время осмотра понять, занималась ли пациентка анальным сексом. Возможность определить любовь к этому виду интимной близости врач оценил в посте, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Булаева, физиология человека почти всегда подстраивается под его привычки, и даже если пациентка ответила на вопрос об анальном сексе отрицательно, но практикует его, врач может узнать правду после пальпации.

Материалы по теме:
«Сдаваться нельзя». Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
«Сдаваться нельзя».Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
30 мая 2021
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь» Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь»Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
30 марта 2021

Доктор добавил, что эта информация необходима не для того, чтобы пристыдить пациентку, а для того, чтобы быстрее обнаружить причину патологии, понять историю ее возникновения и дать необходимые рекомендации.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как подготовиться к приему проктолога. За один-два дня до консультации он посоветовал исключить из рациона газированные напитки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Отменили после извинений Киева. Иран собирался ударить по Украине после атаки на судно в Каспийском море, но передумал
    Аналитик предсказал исход конфликта на Украине
    На Украине рассказали о невыполненных обещаниях экс-министра обороны Федорова
    Над Ленобластью сбили шесть беспилотников
    В МИД оценили идеи Запада по урегулированию на Украине
    Украинский экономист объяснил невозможность победить коррупцию в стране
    Мужчина покатал сыновей на крышке багажника Porsche и оказался в суде
    Проктолог оценил возможность определить любовь к анальному сексу во время осмотра
    Telegram пропал из AppStore
    Выживаемость исламского режима в Иране объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok