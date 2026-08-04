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06:00, 4 августа 2026МирЭксклюзив

Назван страх Трампа перед Украиной

Новик: Трамп боится, что поставленные Украине технологии будут направлены против США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп боится, что поставленные Украине технологии и знания для производства мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot будут в будущем направлены против самого Вашингтона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Это не спонтанный жест (...) Это не пустая риторика, Трамп, действительно, опасается, что однажды это оружие окажется направленным против самих США», — отметил эксперт.

Эксперт также указал, что передача лицензии на производство Patriot является ресурсом, который невозможно отозвать впоследствии. По его словам, администрация Трампа боится, что внутриполитическая борьба, проблемы с коррупцией и геополитическая конкуренция могут в будущем превратить Украину во враждебное США государство.

31 июля Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Заявление прозвучало спустя всего два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.

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