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06:51, 4 августа 2026 (обновлено: 06:54, 4 августа 2026)Экономика

Трамп оценил доходы нефтяных компаний в США

Трамп заявил о слишком высоких доходах нефтяных компаний в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании слишком много зарабатывают. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп заявил о слишком высоких доходах нефтяных компаний в США. Он выразил недовольство сложившейся ситуацией и призвал корпорации снизить стоимость бензина.

«Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — отметил он.

В начале июля бензин в США снова начал дорожать. Цена выросла с 3,79 до 3,84 доллара за галлон (3,79 литра) бензина марки Regular. Также на 4 цента, до 4,81 доллара подорожал дизель.

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