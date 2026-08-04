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07:48, 4 августа 2026 (обновлено: 08:10, 4 августа 2026)Экономика

В России не заметили поводов для роста промышленности

«Ведомости»: В третьем квартале промышленность в России может перейти к падению
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей от S&P Global в июле и некоторое улучшение динамики промышленного производства в России в июне не позволяют строить позитивных прогнозов по поводу третьего квартала. К такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Ограничивающими факторами остаются спад в нефтепереработке из-за внеплановых ремонтов и высокая ключевая ставка Центробанка. В плюс могут сработать только машиностроение, добыча металлических руд и выпуск продукции двойного назначения.

Оптимистичнее всех настроен главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, ожидающий роста на 1-1,5 процента за счет эффектов от авансирования госзакупок в первом полугодии. Также повышения на один процент ожидает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка управляющей компании «Альфа-капитал» Александр Джиоев.

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Между тем заместитель генерального директора ЦМАКПа Владимир Сальников считает наиболее вероятным снижение на 0,1-0,3 процента. Старший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА Алла Юрова и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидают околонулевых темпов роста в промышленности.

По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 0,4 процента, что в два раза меньше, чем годом ранее. В том числе в первом квартале он опустился до 0,3 процента, а во втором вырос до 0,6 процента. Прогноз Минэкономразвития предусматривает рост промпроизводства по итогам всего 2026 года на уровне 0,6 процента.

Перечисляя сложности, Орлова указала, что объем экспортных заказов падает самыми быстрыми темпами с октября 2022 года, а ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова назвала негативными факторами для поставок за рубеж крепкий рубль и сложности с приобретением иностранных компонентов, комплектующих и видов сырья.

По словам Сальникова, колебания PMI не должны вводить в заблуждение, потому что это опросный индекс, где ошибка выборки выше наблюдаемого уровня роста. Кроме того, в S&P Global также обращают внимание на нарушения в цепочках поставок, сложности с топливом и рост издержек, темпы которого достигли максимума с января.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика превосходит европейскую, хотя и признал, что хотелось бы более высоких темпов роста.

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