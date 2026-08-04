ВС России ударили по портам Черноморск, Николаев и Южный на Украине

Российские войска нанесли высокоточные удары по портам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

По сообщению оборонного ведомства, атака была совершена по портам Николаев, Черноморск и Южный. Вооруженные силы (ВС) России ударили по сухогрузам с военным снаряжением и по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов — предприятие осуществляло ремонт украинской техники.

Кроме того, удар был нанесен по сухогрузам, находившимся в Черном море. «На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины», — подытожили в Минобороны.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что удары России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения.