В России высказались о лишении Армении права голоса в ОДКБ

Васильев: Лишение Еревана голоса в ОДКБ потребует консенсусного решения

Для лишения Еревана права голоса в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) потребуется консенсусное решение. Об этом заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что 11 ноября в Москве будет проходить очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам Васильева, лидеры государств, вероятно, будут обсуждать данный вопрос.

«Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», — добавил постпред. Он подтвердил, что 25-я статья Устава ОДКБ затрагивает соответствующую возможность в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет.

Ранее в России высказались об отношениях с Арменией. Сообщалось, что Москва хочет сохранить дружбу с Ереваном.