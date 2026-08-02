В России высказались об отношениях с Арменией

Постпред при ОДКБ Васильев: Россия хочет сохранить дружбу с Арменией

Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией. Об этом сообщил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Он указал на переплетение «жизней и судеб» народов двух стран на протяжении столетий. Собеседник агентства также отметил, что у других стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тоже есть «свои интересы» с Ереваном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Она также призвала руководство Армении как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и вступлением Европейский Союз (ЕС).